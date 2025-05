Ponte sullo Stretto Salvini annuncia il tour antimafia tra Messina e Reggio Calabria

Matteo Salvini annuncia un tour antimafia tra Messina e Reggio Calabria, in vista dell’apertura dei lavori del Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è rafforzare l’impegno contro la criminalità organizzata nelle zone interessate dal progetto, incontrando le istituzioni locali e ribadendo l’importanza di contrastare le infiltrazioni mafiose. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza di garantire sicurezza e legalità in un'opera strategica per il Sud Italia.

"Matteo Salvini lancia il tour anti-mafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto, sarà sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalità in occasione della più rilevante opera... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia il tour antimafia tra Messina e Reggio Calabria

