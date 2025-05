Ponte sullo Stretto Salvini annuncia il tour antimafia tra Messina e Reggio Calabria

Matteo Salvini annuncia un tour anti-mafia tra Messina e Reggio Calabria, in vista dell'avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Durante questi incontri con le istituzioni locali, il Ministro dell'Interno intende ribadire l'impegno del governo nel combattere la criminalitĂ organizzata, sottolineando l'importanza della nuova infrastruttura per lo sviluppo economico e sociale della regione.

"Matteo Salvini lancia il tour anti-mafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto, sarĂ sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalitĂ in occasione della piĂą rilevante opera...

