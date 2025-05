PolimiRun Spring 2025 oltre 18mila runner per le strade di Milano

Il PolimiRun Spring 2025 ha registrato un record con oltre 18.000 partecipanti, tra studenti, dipendenti e laureati del Politecnico di Milano. La decima edizione della corsa di 10 km, organizzata dall’Ateneo, ha coinvolto le strade di Milano, dimostrando l’entusiasmo e l’energia della comunità universitaria. Un appuntamento ormai fisso che unisce sport, socialità e passione per la corsa, consolidando il ruolo del Politecnico nel tessuto cittadino.

Milano, 25 maggio 2025 – Grande successo per la decima edizione della Adidas Runners PolimiRun Spring: la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano  ha visto la partecipazione di oltre 18mila persone tra studenti, dipendenti e laureati dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e amanti della corsa. Il percorso. La corsa, partita da via Bonardi con arrivo nei pressi della sede Leonardo del Politecnico (via Celoria), è terminata con le premiazioni al Centro Sportivo M. Giuriati per attività post run, tra cui un light lunch, photobooth e area relax dell’adidas Village... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PolimiRun Spring 2025, oltre 18mila runner per le strade di Milano

