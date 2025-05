Podolski lascia il calcio? Ancora no Rinnovo con il Gornik Zabre per l’ex Inter Arsenal e Bayern L’annuncio del club

Lukas Podolski, ex campione di squadre come Inter, Arsenal e Bayern Monaco, ha deciso di rimanere nel calcio, rinnovando il suo contratto con il Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2026. L'annuncio del club polacco segna la volontà del calciatore di concludere la sua carriera calcistica in patria, regalando ai tifosi ancora qualche anno di emozioni sul campo.

Lukas Podolski ha rinnovato il suo contratto con il Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2026, confermando la sua intenzione di concludere la carriera calcistica in Polonia, ma non immediatamente. L'attaccante tedesco, campione del mondo

