Podio tutto italiano per Oceanman e Half Oceanman | i risultati delle gare

Il weekend della quinta edizione di Oceanman Cattolica ha vissuto un'imprevedibile metamorfosi: partito con il maltempo e le prime gocce di pioggia, si è concluso in festa con un podio tutto italiano per le gare di Oceanman e Half Oceanman. Domenica pomeriggio, i sorrisi e l’allegria dei partecipanti hanno celebrato una competizione che ha unito sport e passione, trasformando un inizio incerto in un finale trionfante.

Oceanman Cattolica verso il tutto esaurito, 700 atleti iscritti da 51 nazioni

Oceanman Cattolica si prepara a diventare il cuore pulsante del nuoto in mare dal 23 al 25 maggio. Con quasi 700 atleti iscritti da 51 nazioni, l'evento si avvicina al tutto esaurito, promettendo emozioni e sfide entusiasmanti.

Campionato Italiano U15 di Lotta, Artagon Foggia sul podio: cinque medaglie per i suoi atleti

Il Campionato Italiano Under 15 di lotta, svoltosi al PalaPellicone di Ostia, ha visto brillare gli atleti della Artagon Foggia, che hanno conquistato ben cinque medaglie.

"In cucina mi hanno massacrato, tutto il tempo mi urlavano 'italiano di merd*'. Ho capito che quel clima non lo avrei più voluto": parla Riccardo Monco

Riccardo Monco racconta il suo intenso percorso nel mondo della gastronomia, segnato da esperienze dure e sfide inimmaginabili.

Cattolica, podio tutto italiano per Oceanman e half. La maratona acquatica chiusa in 2 ore e 28 minuti

Lo riporta msn.com: CATTOLICA Podio tutto italiano per OCEANMAN (10 km) & HAF OCEANMAN (5 km) Cattolica 2025. Era iniziato con il brutto tempo, venerdì ...

Oceanman, un settantenne sul podio della gara Sprint

Da msn.com: Entra nel vivo quest’oggi la tre giorni di Oceanman a Cattolica perché alle 10 e poi alle 11.30 partono le gare più importanti, la 10 km Oceanman e 5 km Half Oceanman. Intanto si è conclusa ieri la Oc ...

Il 25 maggio si corre la 10 e la 5 km, 70enne sul podio della 2 km

Segnala newsrimini.it: Questo l’ordine d’arrivo dei primi tre classificati della OCEANMAN Sprint (2 km): tra le donne, ha vinto l’italiana Cristina Bertucci con 33 minuti e 29 secondi, seguita dalla ceca Adela Zimova, ...

Oceanman Lago d’Orta, edizione incredibile