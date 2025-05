Pnrr è corsa contro il tempo Scuole e tram | serve accelerare Ecco i 17 progetti già conclusi

Il PNRR rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo di Firenze, con oltre 2 miliardi di euro investiti in progetti per scuole e tram. Sono già stati completati 17 interventi, ma la corsa contro il tempo richiede accelerazioni. Nonostante le risorse suddivise in molte tranche e i vincoli stringenti, queste risorse sono fondamentali per il futuro della città, offrendo possibilità di crescita e miglioramento urbano.

Si scrive Pnrr ma si legge occasione imperdibile per lo sviluppo e il futuro della città. Una pioggia da oltre 2 miliardi di euro che cade su Firenze, una giungla dorata nella quale – tra risorse sminuzzate in varie tranche e paletti stringenti da rispettare – non è facile districarsi. Fondi in grado di ridisegnare la città ma anche uno strumento molto duttile, tra l’altro in fase di revisione da parte del governo. Intanto il tempo stringe: manca un anno e mezzo al traguardo finale e la corsa a perdifiato per concretizzare i progetti entra nella sua fase cruciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pnrr, è corsa contro il tempo. Scuole e tram: serve accelerare. Ecco i 17 progetti già conclusi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sorrento: Una corsa contro il tempo. Carabinieri scortano una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli

Una corsa contro il tempo ha avuto luogo tra Sorrento e Napoli, quando i Carabinieri hanno scortato una coppia di futuri genitori al policlinico, per salvare la vita della loro neonata affetta da una grave malformazione cardiaca.

Déjà vu – Corsa contro il tempo: la spiegazione del finale del film

"Dèjà Vu – Corsa contro il tempo" è un avvincente thriller fantascientifico del 2006, diretto da Tony Scott e interpretato da Denzel Washington.

Cane si lancia nel fiume in piena corrente e parte la corsa contro il tempo per salvarlo – IL VIDEO

Un cane lancia nel fiume in piena corrente, scatenando una corsa contro il tempo per salvarlo. Mentre una donna incinta passeggia lungo l’argine del Moscova, il cane si getta nel vuoto dopo aver visto un uccello.

Cosa riportano altre fonti

Pnrr, è corsa contro il tempo. Scuole e tram: serve accelerare. Ecco i 17 progetti già conclusi

Si legge su lanazione.it: Tra un anno e mezzo l’Europa chiuderà i rubinetti: in ballo 1.540 progetti per Firenze. Dallo stadio alle ciclabili: in una delibera la fotografia delle opere, 14 sono più indietro .

Arriva la quinta revisione del Pnrr. Correzioni sull’Alta velocità, 600 milioni tolti alle colonnine elettriche

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: La cabina di regia ha dato il via libera, stando alla relazione del ministro Foti, a una "rimodulazione" di 107 milestone e target, il 30% di quelli da raggiungere di qui al giugno 2026 quando l'attua ...

Scuola, ripresi i lavori. Ma è corsa contro il tempo

Lo riporta laprovinciadicomo.it: Fino Mornasco Cantiere sbloccato 35 dopo l’infortunio mortale. L’intervento deve finire entro marzo 2026: a rischio 11,2 milioni di finanziamento Sono ripresi i lavori nel cantiere di via Leonardo da ...

Corsa contro il tempo sul Pnrr