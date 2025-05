Playoff Serie B | rimonta della Cremonese! Tris alla Juve Stabia e i grigiorossi sono i primi finalisti

Nel drammatico epilogo dei playoff di Serie B, la Cremonese capovolge la situazione e, dopo la sconfitta nell'andata, si impone con un convincente tris contro la Juve Stabia. La squadra di Stroppa dimostra carattere e determinazione, conquistando così il primo posto nella finale e alimentando le speranze di un ritorno in massima serie. Una rimonta che resterà negli annali!

Playoff Serie B: la Cremonese vince contro la Juve Stabia e ribalta la sconfitta dell’andata: la squadra di Stroppa è la prima finalista La Cremonese conquista la finale dei playoff Serie B, ribaltando con autorità la sconfitta dell’andata subita per 2-1 contro la Juve Stabia. Dopo il ko al Menti, i grigiorossi si sono imposti ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Playoff Serie B: rimonta della Cremonese! Tris alla Juve Stabia e i grigiorossi sono i primi finalisti

