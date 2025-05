Playoff Serie B lo Spezia vince in rimonta e a in finale contro la Cremonese

In un emozionante match di ritorno, lo Spezia si impone sul Catanzaro con un 2-1 che consente ai liguri di accedere alla finale dei playoff di Serie B. Dopo aver fatto valere il vantaggio dell'andata, la squadra dimostra grande determinazione, ribaltando il parziale e aggiudicandosi così il pass per affrontare la Cremonese nell'ultima sfida per la promozione. Un traguardo atteso e meritato per il club ligure.

Playoff Serie B, lo Spezia raggiunge la Cremonese in finale: i liguri, forti del successo all'andata, battono in rimonta il Catanzaro Lo Spezia conquista con autorità l'accesso alla finale playoff Serie B, superando anche al ritorno il Catanzaro con un netto 2-1 che, sommato al 2-0 dell'andata, certifica una superiorità mai realmente messa in discussione.

