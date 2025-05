Playoff scudetto clamoroso ad Avellino | Meta Catania domina ma Sandro Abate vince

Un finale incredibile e inatteso ha caratterizzato la Gara 1 dei playoff scudetto a Avellino, dove la Meta Catania, nonostante una netta supremazia, ha subito una sconfitta sorprendente contro la Sandro Abate. La partita, dominata dai catanesi, si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando un sapore amaro e un grande “what if”. Un episodio che resterà nella memoria di entrambi gli team e degli appassionati di futsal.

È un finale amaro e surreale quello vissuto dalla Meta Catania al PalaDelMauro di Avellino, nella Gara 1 dei playoff scudetto contro la Sandro Abate. Una partita a senso unico, dominata dagli uomini di Juanra, viene decisa da due soli tiri in porta degli irpini.

