Play off serie C Vicenza-Ternana 0-0 Fere d’acciaio

Il 25 maggio 2025 segna un momento cruciale per la Ternana, che, grazie a una prestazione solida e organizzata, conquista un prezioso pareggio nel campo del Vicenza nel match d'andata delle semifinali play off di Serie C. Guidati da mister Fabio Liverani, i rossoverdi si mostrano compatti e determinati, portando a casa un risultato che lascia aperti tutti i giochi per il ritorno.

Terni, 25 maggio 2025 – Una Ternana solida e organizzata esce indenne dal “Romeo Menti” di Vicenza nella gara d’andata della semifinale play off di serie C. Una partita ordinata quella dei rossoverdi guidati da mister Fabio Liverani, complessivamente povera di emozioni ma vivace sul piano dell’intensità di gioco. Il Vicenza ci prova ma la Ternana agli avversari lascia solo conclusioni dalla distanza. L’ occasione più grande capita proprio alle Fere sul finire del primo tempo con Cianci, che con una bella azione personale si presenta solo davanti a Confente ma non riesce a superarlo. Subito dopo doppia conclusione dalla distanza di Ronaldo e Della Morte: respinge Vannucchi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Play off serie C, Vicenza-Ternana 0-0. Fere d’acciaio

Su questo argomento da altre fonti

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score andata semifinali (oggi domenica 25 maggio 2025) - Risultati playoff Serie C, diretta gol live score oggi, domenica 25 maggio 2025, delle due partite d’andata delle semifinali in programma. Secondo ilsussidiario.net

Play off serie C, Vicenza-Ternana 0-0. Fere d’acciaio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Segnala msn.com

Serie C, andata semifinali play-off: 4-1 del Pescara in casa dell’Audace Cerignola, Vicenza-Ternana 0-0 - La Final Four dei play-off della Serie C, che determinerà la terza squadra promossa in Serie B è iniziata stasera con Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana. Nel primo match prova volenterosa dei ... Lo riporta calciocasteddu.it

Audace Cerignola - Pescara 1-4 | HIGHLIGHTS Playoff Serie C 24/25