Più spazi in porto e investimenti green | La Spezia sposa la Blue Economy | L' evento

La Spezia si prepara a diventare un punto di riferimento per la blue economy con un evento dedicato all'ampliamento degli spazi portuali e agli investimenti green. Tre sessioni di lavoro, in programma dalle 9.30 alle 13.30, riuniranno esperti del settore per discutere le sfide attuali e le opportunità, favorendo un dialogo costruttivo per un futuro sostenibile e innovativo nel settore marittimo.

Tre sessioni di lavoro dalle 9.30 alle 13.30: i big del settore hanno affrontato i temi più delicati e di maggiore attualità... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Più spazi in porto e investimenti green“: La Spezia sposa la Blue Economy | L'evento