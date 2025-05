Più spazi in porto e investimenti green | La Spezia sposa la Blue Economy | Il video integrale

La Spezia si fa pioniera della blue economy con un'iniziativa dedicata agli investimenti sostenibili e all'espansione degli spazi portuali. In un evento che si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30, esperti e leader del settore discuteranno le questioni più rilevanti per il futuro del porto e la sostenibilità ambientale, offrendo un'opportunità unica di confronto e innovazione. Guarda il video integrale per scoprire di più.

Tre sessioni di lavoro dalle 9.30 alle 13.30: i big del settore hanno affrontato i temi più delicati e di maggiore attualità... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Più spazi in porto e investimenti green”: La Spezia sposa la Blue Economy | Il video integrale

