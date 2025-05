Pittrice a Porto | In Portogallo si respira ottimismo Da anni espongo qui e in Francia dall’Italia poco interesse

A Porto, in Portogallo, l’ottimismo e il senso di sicurezza creano un ambiente stimolante per una pittrice come Serena. Dopo anni di esposizioni in Francia e poco interesse dall’Italia, ha scelto di restare in questa città dove il costo della vita è basso, i trasporti sono efficienti e l’atmosfera è permeata da una propria allegria stoica e ottimista, elementi che alimentano la sua ispirazione artistica.

Costo della vita basso, senso di sicurezza nelle strade, servizi di trasporto pubblici nuovi, puliti e, soprattutto, funzionanti. Non sono solo questi i motivi che hanno spinto Serena a rimanere in Portogallo. Ma anche “una specie di allegria stoica o tendenzialmente ottimista che si percepiva negli occhi di chiunque incrociassi, dalla signora dal fornaio all’agente di guardia all’ingresso dell’università”. Quando è partita in Erasmus nel 2015, Serena Barbieri aveva due scelte: Berlino o Porto: “Proprio per caso ho scelto il Portogallo ”, racconta, sorridendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pittrice a Porto: “In Portogallo si respira ottimismo. Da anni espongo qui e in Francia, dall’Italia poco interesse”

