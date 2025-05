Pistoia scontro frontale tra due auto | muore 21enne e altri tre giovani feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato ad Agliana, nel Pistoiese, causando la morte di un giovane di 21 anni e ferendo altri tre ragazzi. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto poco prima delle 4.30 in via Selva. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno facendo luce sulle cause dello schianto.

Tragico incidente stradale ad Agliana, nel pistoiese. Un 21enne è deceduto e altri tre giovani sono rimasti feriti in seguito ad uno scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 4.30 in via Selva. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. ... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pistoia, scontro frontale tra due auto: muore 21enne e altri tre giovani feriti

Altri articoli sullo stesso argomento

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario

Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono”

Un tragico scontro frontale si è verificato nel milanese, costando la vita a Fabio di Fulco, 55enne vigile del fuoco volontario descritto come un "gigante buono".

Scontro frontale nella notte: due feriti gravissimi elitrasportati all'ospedale di Parma

Nella notte si è verificato uno terribile scontro frontale tra due auto a Pratissolo di Scandiano, nel Reggiano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pistoia, scontro frontale tra due auto: muore 21enne e altri tre giovani feriti

tg24.sky.it scrive: Tragico incidente stradale ad Agliana, nel pistoiese. Un 21enne è deceduto e altri tre giovani sono rimasti feriti in seguito ad uno scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 4.30 in ...

Scontro frontale tra auto: muore ragazzo di 21 anni, gravissima l’amica

Lo riporta msn.com: Altri due giovani sono rimasti feriti in modo serio e trasportati in codice rosso in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto in via Selva ad Agliana ...

Scontro frontale tra due auto, muore un 21enne e due giovani gravemente feriti

Secondo gonews.it: Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino ad Agliana, in provincia di Pistoia. Lo scontro, ...

2017-04-01 PISTOIA - SCONTRO AUTO-MOTOCARRO, 2 FERITI GRAVI A PISTOIA