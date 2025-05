Pisa la cena del San Francesco | Il Gioco in città

Il 24 maggio 2025, largo Ciro Menotti a Pisa ha ospitato una cena in bianco e rosso organizzata dalla magistratura del San Francesco, in vista del tradizionale Gioco del Ponte del 28 giugno. Questo evento, sospeso per 28 anni, è stato rilanciato dal magistrato Alessandro Ricci. L'iniziativa mira a rafforzare i legami tra cittadini e tradizioni, anticipando la celebrazione con un momento conviviale e simbolico in centro città.

Pisa, 24 maggio 2025 – Cena in bianco e rosso in largo Ciro Menotti. È uno degli eventi della magistratura del San Francesco in previsione del Gioco del Ponte che si terrà sabato 28 giugno. "Un'iniziativa sospesa 28 anni fa – spiega il magistrato Alessandro Ricci – Poi ripresa con la mia nomina". 178 i partecipanti seduti, non solo combattenti, ma anche cittadini. Un'iniziativa curata da I Condotti per il catering e da Lando per la pasticceria, "due eccellenze del territorio". "È stata organizzata anche la lotteria, in ballo 2 viaggi in barca a vela e 2 in deltaplano".

