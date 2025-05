Piombino donne incinte rivali in amore si incontrano per strada e si picchiano davanti ai passanti

A Piombino, due donne incinte rivali in amore si sono affrontate in strada, dando vita a una rissa frontale davanti ai passanti. L’alterco ha coinvolto altre due persone tra i 25 e i 35 anni, tutte accusate di minacce e lesioni. L’episodio ha suscitato scalpore per la sua incredibile violenza e per il fatto che le protagoniste fossero in gravidanza. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ha davvero dell'incredibile quanto successo a Piombino con una vera e propria rissa in centro cittadino generata da due donne incinte e finita con il coinvolgere in totale quattro persone, di etĂ compresa tra i 25 e i 35 anni, che dovranno rispondere, a vario titolo, di minacce e lesioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piombino, donne incinte rivali in amore si incontrano per strada e si picchiano davanti ai passanti

Scopri altri approfondimenti

Piombino, rissa tra donne incinte per gelosia: erano rivali in amore. Quattro denunce per minacce e lesioni

A Piombino, Toscana, una lite tra donne incinte si è trasformata in una rissa violenta per gelosia e rivalse amorose.

Latte crudo, l’allarme di Burioni: “Può causare infezioni gravi e persino la morte, soprattutto in bambini e donne incinte”

Il virologo Roberto Burioni lancia un allarme sul consumo di latte crudo, evidenziando il rischio di gravi infezioni, potenzialmente letali per bambini e donne in gravidanza.

Wsj: governo Usa smetterĂ di consigliare il vaccino Covid a donne incinte e bambini

Il governo statunitense sta per rivedere le sue linee guida sul vaccino anti-Covid, interrompendo le raccomandazioni per donne in gravidanza e bambini.