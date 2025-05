Pinarella Di Cervia Shock | Chi E’ La Donna Travolta Dalla Ruspa!

Una domenica di sole a Cervia si trasforma in tragedia: Elisa Spadavecchia viene travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella. L'incidente, ancora al centro delle indagini, solleva dubbi sui lavori abusivi in zona. La comunità è sconvolta da questa tragica fatalità che ha sconvolto una giornata di relax, evidenziando le tensioni legate alle attività non autorizzate lungo la costa.

Una tranquilla giornata in spiaggia si trasforma in tragedia a Cervia: Elisa Spadavecchia muore travolta da una ruspa. Indagini in corso e lavori abusivi al centro del caso. Tragedia in spiaggia: una giornata di sole si trasforma in incubo a Cervia. Doveva essere una tranquilla domenica di fine maggio, una di quelle giornate in cui il tempo sembra fermarsi e il mare diventa il rifugio perfetto per rilassarsi. Ma a Pinarella di Cervia, in Romagna, qualcosa è andato terribilmente storto. Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante in pensione della provincia di Vicenza, si trovava distesa sulla sabbia in un tratto di spiaggia libera, proprio accanto allo stabilimento Bagno 70, quando è stata travolta da una ruspa in movimento...