Pieve-Belluno | sfida decisiva per la salvezza nei playout di Serie B

Ultimo passo verso la salvezza. Questo pomeriggio alle 15.30, allo Sgorbati, il Pieve ospita il Belluno nella sfida di ritorno dei playout salvezza. Dopo la splendida vittoria 28-16, 5-0 nel conteggio dei punti, i ragazzi di Renzo Balboni sono a un passo dalla permanenza in B. In campo scenderà un Pieve che ha praticamente confermata per intero la squadra e che non cercherà di fare calcoli, anche con un pareggio e una sconfitta senza concedere bonus agli avversari sarebberi sufficienti puntando a vincere e a farlo bene, per chiudere il prima possibile la gara e festeggiare salvezza e le ultime fatiche di Balsemin e di Simone Dal Pozzo che giocheranno l'ultima volta col la maglia del Pieve.

