Picchiano e minacciano il titolare di un negozio poi fuggono rubando gli alcolici del locale

Un uomo di 31 anni, già noto alle forze di polizia, e un 43enne sono stati denunciati per aver picchiato e minacciato il titolare di un negozio, poi fuggendo con bottiglie di alcolici. L’episodio, che include lesioni, minacce e furto, è stato scoperto dai Carabinieri di Norma e Cisterna, che li hanno identificati e fermati dopo indagini approfondite.

Percosse, minaccia e appropriazione indebita in concorso. Con queste accuse è stato denunciato a Norma un uomo di 31 anni del posto, già noto alle forze di polizia, insieme a un complice di 43 anni. I carabinieri della stazione del paese, insieme ai colleghi di Cisterna, li hanno individuati dopo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Picchiano e minacciano il titolare di un negozio, poi fuggono rubando gli alcolici del locale

