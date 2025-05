Piazza SienaNepi Molineris Sport e Salute ‘svela’ Fontana Pupazzi

La piazza di Siena si fa portavoce di un'iniziativa culturale e artistica straordinaria: il restauro della storica fontana dei pupazzi. In occasione dell'evento organizzato dallo Csio di Piazza di Siena 'Master d'Inzeo', Diego Nepi Molineris ha espresso la propria emozione per un'opera che rappresenta un'eredità di grazia e bellezza per le generazioni future. Un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio storico della capitale.

Roma, 25 mag. (askanews) – “L’emozione è fortissima, perché non c’è niente di più bello che lasciare grazia e bellezza in eredità alle nuove generazioni”. Così l’event director dello Csio di Piazza di Siena ‘Master d’Inzeo’ e ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha presentato il restauro della Fontana dei Pupazzi, un progetto di Sport e Salute legato al Concorso Ippico giunto alla 92esima edizione. Nepi Molineris, dopo aver dato il via all’apertura dell’acqua della fontana, ha proseguito: “Questa bellezza diventa un messaggio potente sulla cura del nostro patrimonio artistico. Consentitemi di ringraziare chi, come i Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale, si batte tutti i giorni per proteggere questo patrimonio... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

