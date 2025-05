Piazza di Siena si chiude edizione record per presenze e fatturato

La 92esima edizione del CSIO di Piazza di Siena si conclude con risultati straordinari, registrando un record di presenze e fatturato. L'evento, che si è svolto nel suggestivo scenario di Villa Borghese, ha superato le aspettative, attirando un numero eccezionale di spettatori e generando un notevole impatto mediatico, testimoniando l’amore per l’equitazione e la bellezza del concorso ippico.

Roma, 25 mag. (askanews) – Un bilancio lusinghiero chiude il 92esimo Csio di Piazza di Siena, appuntamento che ha superato ogni aspettativa, sia per il bilancio spettatori sia per l’impatto mediatico. Da giovedì – spiega una nota – le tribune dell’Ovale immerso nel verde di Villa Borghese e le aree adiacenti hanno sommato 62mila spettatori, con un incremento del 10,7 per cento rispetto allo scorso anno, quando l’evento si chiuse con un turnover durante le giornate di gara di circa 56mila spettatori. Il fatturato ha raggiunto 4,7 milioni di euro contro i 4,3 dello scorso anno, a dimostrazione del valore economico dell’evento... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

