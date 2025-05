Piazza di Siena quando l’eleganza incontra il cuore | le star raccontano il loro legame con i cavalli

Piazza di Siena si trasforma in un palcoscenico di eleganza e passione, dove le stelle raccontano il loro intenso legame con i cavalli. Matilde Gioli esprime l’amore totalizzante per questi nobili animali, mentre Anna Falchi condivide l’emozione di un ritorno sempre speciale. Fabio Fazio, infine, aggiunge un tocco di umorismo sulla “schiavitù” delle nostre amazzoni. Un incontro che celebra sport, emozioni e storie di vita.

Matilde Gioli: "L'amore per i cavalli è totalizzante e Piazza di Siena è sport ma anche molto altro". Anna Falchi: "Tornare qui è sempre un'emozione unica". Fabio Fazio: "Siamo vittime delle nostre figlie amazzon"

Equitazione: la lista delle nazioni presenti al Piazza di Siena 2025

L'attesa per il Piazza di Siena 2025, il prestigioso concorso equestre di salto ostacoli a Roma, cresce.

Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura

Piazza di Siena, nel cuore di Roma, diventa un palcoscenico dove sport, arte e natura si fondono in un unicum straordinario.

Piazza di Siena, tutto pronto per la 92esima edizione, in gara i migliori cavalieri al mondo

Piazza di Siena si prepara a ospitare la 92esima edizione del prestigioso concorso ippico, dal 21 al 25 maggio presso Villa Borghese.

Piazza di Siena, la storica competizione prende il via con la musica del maestro Alvise Casellati

msn.com scrive: Si apre domani, mercoledì 21 maggio il 92° CSIO di Roma 2025 - Master d'Inzeo con il grande concerto l’“Opera Italiana is in the Air” promosso da Intesa Sanpaolo, per la tradizionale ouverture musical ...

Piazza di Siena, tutti pazzi per Roma: al via il 92° Concorso Ippico Internazionale

Lo riporta iltempo.it: Da oggi sino al tramonto di domenica 25 maggio, Villa Borghese ospiterà uno degli eventi più iconici dell’equitazione mondiale: ...

Piazza di Siena 2025, Libero, Il Giornale e Il Tempo media partner ufficiali

Secondo iltempo.it: Il prestigioso concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, in programma a Roma dal 22 al 25 maggio, godrà anche quest’anno della ...

Piazza di Siena, è il giorno del Gran Premio di Roma: in campo per vivere il percorso