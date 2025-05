Piazza di Siena Onorato assessore Sport Roma Capitale | Edizione da record è stata una grande festa popolare

Piazza di Siena ha ospitato un'edizione da record del 92° CSIO Roma – Master d’Inzeo, celebrata come una grande festa popolare. Alessandro Onorato, assessore allo sport di Roma Capitale, esprime la sua gioia per la straordinaria partecipazione e l'emozione che ha caratterizzato l'evento, sottolineando come la manifestazione si confermi non solo un'importante competizione sportiva, ma anche un grande successo tra il pubblico.

“ Che partecipazione unica, è stato uno spettacolo “. Alessandro Onorato, assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale celebra la bellezza del 92° CSIO Roma – Master d’Inzeo. “ Piazza di Siena si conferma un grande evento sportivo, ma anche un enorme successo tra la gente. Questa edizione è stata una festa popolare con oltre 62 mila persone che hanno seguito con passione le gare dalle tribune di Villa Borghese, un record assoluto “. Sport quindi, ma non solo: “ Oltre al successo del Concorso ippico va sottolineato anche l’importante indotto economico e occupazionale per la nostra città “... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Piazza di Siena, Onorato (assessore Sport Roma Capitale): “Edizione da record, è stata una grande festa popolare”

Cosa riportano altre fonti

CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, al via la nuova edizione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Piazza di Siena, Onorato: «Edizione da record, è stata una grande festa popolare»

Da msn.com: «Che partecipazione unica, è stato uno spettacolo». Alessandro Onorato, assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale celebra la bellezza ...

Piazza di Siena chiude in bellezza: il GP Roma al brasiliano Mansur

Scrive gazzetta.it: Il 46enne ex groom batte l'irlandese O'Connor e la giovanissima amazzone francese Nina Mallavaey. Migliore degli italiani Giulia Martinengo, nona ...

Piazza di Siena, si chiude edizione da record: in 62mila (+10,7%) sulle tribune e fatturato a 4,7 milioni

msn.com scrive: Boom anche tra gli spettatori. 22 ore di diretta tv, volano i social: oltre 4 milioni di visualizzazioni. Italia Polo Challenge, trionfa Fope ...

Alessandro Onorato assessore Sport Comune di Roma: “Maxi schermi all’Olimpico? Nostro pieno suppo...