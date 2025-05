Piazza di Siena l' esibizione del Carosello del San Raffaele Viterbo | emozioni e inclusione

In un'atmosfera carica di emozioni, torna a Piazza di Siena il Carosello del San Raffaele Viterbo, giunto alla sua ventunesima edizione. Questa straordinaria esibizione equestre si trasforma in un tributo alla forza, alla determinazione e all'inclusione, raccogliendo artisti di diverse abilità e storie. Ogni anno, il Carosello si arricchisce di nuovi significati, consolidando il suo ruolo di ponte tra le persone e la bellezza dell'equitazione.

