piazza di siena il san raffaele di viterbo apre i caroselli

Questa sera il sipario calerà sul salto ostacoli con il Gran Premio U25, ma non su Piazza di Siena. Alle 18.30, infatti, Villa Borghese ospiterà uno spettacolo speciale: i caroselli a cavallo. Ad aprire la serata sarà quello del San Raffaele di Viterbo, seguito dai caroselli dei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. I ragazzi del San Raffaele si esibiranno lanciando un messaggio forte e chiaro: «A cavallo siamo tutti uguali». Un inno all'inclusività e all'equitazione come disciplina aperta a tutti. I 16 Avelignesi in campo saranno infatti montati da ragazzi disabili e non, a dimostrazione che l'integrazione, la socializzazione e la collaborazione fra le due realtà sono possibili...