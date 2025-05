Piazza di Siena 2025 oggi Gran Premio Roma | orari programma tv streaming

Il Gran Premio di Roma 2025 si svolge a Villa Borghese durante Piazza di Siena, parte della manifestazione equestre CSIO. Sono 45 i binomi in gara, con 10 rappresentanti italiani tra cavalieri e amazzoni. L'evento include appuntamenti equestre di alto livello e sarà trasmesso in streaming e TV, con orari e programma dettagliati. Una giornata di grande sport e festa per il mondo equestre italiano e internazionale.

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: saranno 45 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 10 tra cavalieri ed amazzoni. Saranno in gara per cercare il prestigioso successo, infatti, Fabio Brotto, Emiliano Liberati, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Riccardo Pisani, Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Giacomo Bassi, Giulia Martinengo Marquet e Nico Lupino. Il Gran Premio Roma sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD dalle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Piazza di Siena 2025 oggi, Gran Premio Roma: orari, programma, tv, streaming

