Piave jolly club | ritorno alla velocita’ in pista e in salita

Il Piave Jolly Club celebra il ritorno alla velocità con Alberto Mondinelli, pilota conosciuto per le sue avventure nei rally. Dopo una pausa dalle gare off-road, Mondinelli ha risposto all'invito del gentleman driver milanese Donato Monterisi, condividendo il volante dell'affascinante Alfa Romeo Giulia Super nella prima prova del Campionato. Un’incredibile avventura che promette emozione e adrenalina in pista e in salita.

Abbandonati temporaneamente i rally, il pilota di Piave Jolly Alberto Mondinelli ha voluto riprovare il piacere della velocità in pista. Ha accolto l’invito del gentleman driver milanese Donato Monterisi ad alternarsi alla guida della bella Alfa Romeo Giulia Super nella prima prova del Campionato... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Piave jolly club: ritorno alla velocita’ in pista e in salita

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa

Fredéric Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno, con una rescissione consensuale del contratto.

De Cuyper Juve, non è finita qui: possibile ritorno di fiamma per l’esterno del Club Brugge! Ci sono novità

De Cuyper Juve: non è finita qui. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per l’esterno del Club Brugge, con novità sul suo futuro.

Zirkzee Juve, l’olandese può fare ritorno in Serie A! Quel club sta provando a convincere così il Manchester United: ultime

Kalajdzic, l'olandese Zirkzee, potrebbe tornare in Serie A. La Juventus sta cercando di convincere il Manchester United a cedere l'attaccante, con aggiornamenti importanti sul suo possibile ritorno in Italia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piave jolly club: ritorno alla velocita’ in pista e in salita

Segnala trevisotoday.it: Rientro positivo per Alberto Mondinelli all’autodromo di Monza per la prima prova di Campionato Italiano Autostoriche e al 54° Trofeo Valcamonica.

Piave Jolly Club, buona partecipazione Cicuttini-Castellano e Gastaldon-Pasetti

trevisotoday.it scrive: Domenica 1° dicembre, in Piazza Mercato a Torreglia (Pd), alla partenza del 6° Colli & Terme presenti anche i portacolori di Piave Jolly, Cicuttini-Castellano (Alfa Romeo Giulia TI) e ...

Piave Jolly, 70 anni e non sentirli: albo d'oro e ricordi

ilgazzettino.it scrive: la scuderia Piave Jolly Club ha allestito una serata nella quale è stata anticipata la presentazione del relativo libro celebrativo. Curato da Prando Prandi, il volume prende le mosse dal 1949 ...

Coppa Piave Revival 2025 – Emozioni tra le Colline del Prosecco