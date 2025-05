Piantedosi non crolla sotto le critiche | Alternativa a scioglimento Comuni per mafia non è nulla di nuovo

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi resiste alle critiche e, in merito all'alternativa allo scioglimento dei comuni per mafia, sottolinea che non rappresenta una novità. Commentando il rimpatrio dei primi 30 detenuti dal CPR albanese, ha anche affrontato le polemiche sulle deroghe antimafia relative al Ponte sullo Stretto, chiarendo che la questione è frutto di un "fraintendimento" e merita ulteriori approfondimenti.

Il titolare del Viminale ha poi commentato il rimpatrio delle prime 30 persone trattenute nel cpr albanese, così come le polemiche nate per le deroghe antimafia per il Ponte sullo Stretto. Su questo secondo punto, Piantedosi ha chiarito che la questione è nata da un "fraintendimento" perché sarebbe stato commesso "un errore di metodo" nel corso del Consiglio dei ministri

