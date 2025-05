Piantagione di marijuana dopo la condanna del datore di lavoro assolto il dipendente

A Copertino, dopo un’indagine iniziata nel 2021, è stato riconosciuto responsabile di aver coltivato marijuana, trovata in una serra con 487 piante. La vicenda ha coinvolto un’azienda agricola, mentre il datore di lavoro è stato assolto. La scoperta ha portato a un procedimento giudiziario, evidenziando le differenze di responsabilità tra le varie figure coinvolte nell’episodio.

COPERTINO - E’ stato riconosciuto un solo responsabile nella vicenda giudiziaria iniziata il 29 settembre del 2021, quando gli agenti del commissariato di Nardò scoprirono una serra in un’azienda agricola, a Copertino, con 487 piantine di marijuana, per un peso complessivo lordo di quattro chili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Piantagione di marijuana, dopo la condanna del datore di lavoro, assolto il dipendente

