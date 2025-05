Piano City Milano 2025 | 250 performance gratuite tra GAM Piano Laghetto Arena Civica e Darsena

Piano City Milano 2025 trasforma il weekend milanese in un festival imperdibile, con oltre 250 performance gratuite tra il GAM, il Piano Laghetto, Arena Civica e Darsena. Un’occasione unica per ascoltare il magico suono del pianoforte in diverse suggestive location della città , offrendo un’esperienza musicale coinvolgente per residenti e appassionati di tutto il mondo. Un evento imperdibile che celebra la musica e la convivialità a Milano.

Il weekend si trasforma in un appuntamento imperdibile per chi abita Milano e per gli appassionati di musica in generale, grazie a Piano City Milano 2025. In questa occasione, il suono inconfondibile dei tasti del pianoforte accompagna le serate offrendo uno spettacolo unico, concepito per valorizzare la bellezza della città attraverso la musica ad alto .

Dal 23 al 25 maggio 2025 torna Piano City Milano, il festival che porta la magia del pianoforte in tutta la cittĂ con oltre 250 concerti gratuiti.

Francesco Cavestri, giovane pianista e producer, torna protagonista a Piano City Milano 2025 (23-25 maggio) con due live imperdibili.

Francesco Cavestri debutta con un doppio live a Piano City Milano 2025, in programma dal 23 al 25 maggio.

