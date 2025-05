Pfizer cambia nome in Viatris? L’ennesima fake news

Circola online la falsa notizia che Pfizer abbia cambiato nome in Viatris, alimentando confusioni e interrogativi tra gli utenti. Questa è solo l'ennesima fake news, priva di fondamento e destinata a generare panico. È importante ricercare fonti affidabili per evitare di cadere in inganno. Scopriamo insieme la verità dietro questa bufala e come riconoscere le informazioni non verificate.

Circola la notizia secondo cui Pfizer avrebbe cambiato il proprio nome societario in Viatris. A partire da questa fantomatica informazione, si diffonde un avviso che invita gli utenti a interrogarsi sul motivo di questo presunto “cambio”. In realtà, si tratta di una fake news. Per chi ha fretta. Pfizer ha scorporato la sua divisione Upjohn, che si occupava di farmaci fuori brevetto.. Questa divisione è stata fusa con Mylan, azienda nota per i farmaci generici.. Dalla fusione è nata una nuova società chiamata Viatris, operativa dal novembre 2020.. Le due aziende sono attualmente distinte e indipendenti... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Pfizer cambia nome in Viatris? L’ennesima fake news

Argomenti simili trattati di recente

Rebranding nel Gruppo Hera, la digital company Acantho cambia nome in Herabit

Il gruppo Hera continua il suo percorso di rebranding con la trasformazione di Acantho S.p.A. in Herabit S.

Spese militari dal 2 al 5% del Pil, Tajani scopre le carte e conferma la corsa dell’Italia al riarmo. Ma gli cambia nome in “sicurezza”

Antonio Tajani svela l'intento dell'Italia di aumentare le spese militari, cambiando terminologia in "sicurezza".

Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia, cambia nome il gruppo consiliare del sindaco Lagalla

Il gruppo consiliare del sindaco Lagalla a Palermo cambia nome: ora si chiamerà Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia.

Ne parlano su altre fonti

Pfizer e l’operazione Viatris Inc, ecco come gli azionisti stanno ottenendo un extra profitto

Si legge su investireoggi.it: Dal 17 novembre scorso il titolo Mylan quota sul Nasdaq con il nuovo nome Viatris (simbolo VTRS). In base a questa fusione, gli azionisti Pfizer hanno ricevuto 0,12407 nuove azioni Viatris per ...