Negli ultimi giorni, su Facebook stanno circolando allarmanti notizie riguardanti Pfizer, secondo cui l'azienda avvertirebbe gli uomini vaccinati di non avere rapporti sessuali con donne fertili. Questa informazione, priva di fondamento e di un comunicato ufficiale, alimenta le preoccupazioni infondate sui presunti rischi di trasmissione delle proteine Spike e sull'infertilità . Approfondiamo quindi la questione e smascheriamo la falsa notizia su cui si basa questa viralità .

Tornano le condivisioni Facebook di stampo No vax riguardo al presunto pericolo che i vaccinati Covid trasmettano le proteine Spike sessualmente, inducendo nei partner infertilità e altri non meglio dimostrati eventi avversi. Parliamo anche dell’ennesima fake news dove Pfizer confermerebbe la stessa narrazione. Dovremmo dedurne allora che esista un comunicato ufficiale della società . Ma nessuno lo menziona. Per chi ha fretta:. Un articolo di The People’s Voice sostiene che Pfizer mette in guardia gli uomini vaccinati.. Secondo la narrazione basata su una vecchia conferenza le Spike dei vaccini causerebbero infertilità ... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Pfizer avverte gli uomini vaccinati di non fare sesso con donne fertili? Il comunicato non esiste

