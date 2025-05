Pewex ha aperto a Viterbo in viale Diaz un supermercato di 4mila metri quadrati | FOTO

Il nuovo supermercato Pewex ha finalmente aperto le porte a Viterbo, in viale Armando Diaz. Con una superficie di 4.000 metri quadrati, il negozio offre spazi moderni e rinnovati. Domenica 25 maggio, i cittadini hanno avuto l'opportunità di esplorare in anteprima il nuovo punto vendita prima dell’apertura ufficiale, prevista per lunedì. Un'importante novità che promette di arricchire l'offerta commerciale della città .

Dopo mesi di lavori e attesa, il Pewex ha aperto a Viterbo: su viale Armando Diaz un supermercato di 4mila metri quadrati. Domenica 25 maggio i cittadini hanno avuto modo di visitare in anteprima gli spazi completamente rinnovati e pronti ad accogliere i clienti ufficialmente da lunedì... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Pewex ha aperto a Viterbo, in viale Diaz un supermercato di 4mila metri quadrati | FOTO

Ne parlano su altre fonti

Pewex: assunzioni per nuovi supermercati nel Lazio

Riporta ticonsiglio.com: Il Gruppo Pewex aprirà 5 nuovi punti vendita nelle città di Roma e Viterbo, incrementando ulteriormente ... In vista delle nuove aperture in programma, Pewex ha avviato la campagna di assunzioni ...

Viterbo – Un nuovo supermercato in arrivo, è Pewex

Scrive etrurianews.it: VITERBO – Una nuova catena di supermercati sta per arrivare nel capoluogo della Tuscia con un punto vendita di prossima apertura, parliamo di Pewex, già presente nel Lazio in molti luoghi, ...

Viterbo – Supermercato Pewex cerca ancora personale, candidature aperte

Da etrurianews.it: Posizioni aperte sul sito ufficiale per il supermercato che andrà a prendere posto nel “palazzo di vetro” di Viale Armando Diaz VITERBO – Posizioni ancora aperte per il nuovo supermercato Pewex che ...