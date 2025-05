Petrolio | calo prezzi avrà impatto positivo su inflazione ma limitato da dazi

Il calo del prezzo del petrolio, sceso da metà gennaio a circa 60 dollari al barile, grazie all’aumento dell’offerta dell’OPEC e alla prospettiva di domanda più debole, avrà un impatto positivo sull’inflazione. Tuttavia, l’effetto sarà limitato dai dazi commerciali. Attualmente, il future sul WTI si aggira sui 60,74 dollari, indicando una stabilità dei prezzi a breve termine.

Da metà gennaio il prezzo del petrolio è sceso di 20 dollari, attestandosi attorno ai 60 dollari al barile, di rifesso all’ aumento dell’offerta dell’OPEC ed alle aspettative di un calo della domanda conseguente a prospettive di crescita più deboli. Oggi, il Future sul WTI scambia a 60,74 dollari al barie, in ribasso di oltre il 15% da inizio anno, mentre il Brent del Mare del Nord scambia a 64,41 dollari al barile, in calo del 14% da inizio anno. Secondo i commodities strategist di Goldman Sachs, potrebbe verificarsi un ulteriore calo dei prezzi per la restante parte del 2025 e nel 2026 e questo ulteriore calo avrebbe impatti diversi su inflazione e PIL. 🔗 Leggi su Quifinanza.it