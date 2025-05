Perugia Torneo solidale Strada Facendo | in campo Polizia Locale e giovani richiedenti asilo

Oggi, presso l'antistadio Renato Curi di Perugia, si è svolto il primo torneo "Strada Facendo", un evento di calcio che promuove inclusione, rispetto e solidarietà. Una partita amichevole ha visto scendere in campo la Polizia Locale di Perugia e un gruppo di giovani richiedenti asilo, unendo diverse realtà in un abbraccio di sport e umanità. Un'iniziativa che celebra l'amicizia e la coesione sociale.

Una partita di calcio all’insegna dell’inclusione, del rispetto e della solidarietà. Si è svolto oggi presso l’antistadio Renato Curi il primo torneo “Strada Facendo”, che ha visto sfidarsi in un incontro amichevole la Polizia Locale di Perugia e un gruppo di ragazzi richiedenti protezione internazionale. A raccontarlo è Antonio Donato, delegato comunale alla Sicurezza del Comune di Perugia. «Ho avuto l’onore di consegnare le targhe alle due squadre e premiare con la Coppa i vincitori dell’incontro, ovvero gli agenti della nostra Polizia Locale» – ha dichiarato Donato. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale Unitadis Redintegratio, è stata resa possibile grazie al supporto dell’A... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Torneo solidale “Strada Facendo”: in campo Polizia Locale e giovani richiedenti asilo

Scopri altri approfondimenti

Una domenica mattina dedicata agli scacchi con il I Torneo Perugia Souvenir

Sedici giovani appassionati, tra gli 8 e i 14 anni, si sono riuniti per una mattinata all'insegna del pensiero strategico e della competizione, partecipando al I Torneo giovanile di scacchi “Perugia Souvenir”, svoltosi in via del Circo.

Un torneo solidale di pallavolo per la neuropsichiatria infantile del Maggiore

Il 24 maggio, il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Maggiore presenterà "La rete che unisce: torneo solidale di pallavolo".

La rassegna solidale ‘Musica per cure della strada’ fa tappa a Sant’Agnello

La rassegna solidale "Musica per Cure della Strada" arriva a Sant’Agnello, portando con sé un messaggio di speranza e solidarietà.

Su questo argomento da altre fonti

Avvocato di strada, un apericena per garantire i diritti di tutti

Si legge su perugiatoday.it: "La giustizia è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi". A Perugia un apericena solidale per conoscere e sostenere Avvocato di Strada. Giovedì 11 giugno 2025, alle ore 18.30, presso la Carit ...

'Paniere solidale di quartiere'a Perugia

Secondo ansa.it: Una chiamata "alla solidarietà ... di Perugia - spiegano - non chiediamo di portare il cibo fin qui ma piuttosto di realizzare un altro paniere solidale nel proprio palazzo o nella strada di ...

Gare 'Concessionaria De Poi-Finecobank' e 'Ferrari California T' a Golf club Perugia [UMBRIA NEWS]