perugia c è disponibili ad ospitare la manifestazione nazionale per gaza

Perugia si prepara a essere il palcoscenico della manifestazione nazionale per la Palestina e Gaza. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha annunciato l'evento, sottolineando la partecipazione attiva dei cittadini nella recente manifestazione, dove molti hanno esposto sudari bianchi in segno di solidarietà con la popolazione colpita. Un momento importante che unisce la comunità attorno a valori di pace e giustizia.

