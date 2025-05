Perugia baby rapinatori in azione | ragazzino picchiato e derubato

A Perugia, due minorenni sono stati denunciati per una baby rapina avvenuta a Ponte Valleceppi. Durante una rissa in un locale, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e derubato, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili, evidenziando un episodio di cronaca che desta preoccupazione sulla sicurezza dei giovani nella zona.

Baby rapinatori in azione. È successo a Perugia, in un locale a Ponte Valleceppi, dove la polizia, intervenuta per sedare una rissa, ha denunciato due minorenni per rapina aggravata in concorso. Tutto è cominciato quando un 17enne, ferito al volto, si è avvicinato ai poliziotti e ha... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, baby rapinatori in azione: ragazzino picchiato e derubato

