Perde il controllo dell' auto e si schianta fuori strada | paura in via Bidente

Un brutto incidente stradale ha scosso la quiete di via Bidente a Forlì domenica pomeriggio, quando un automobilista ha perso il controllo del veicolo. Il sinistro ha portato a un ferito, e ora si indaga sulle cause che hanno portato l'auto a schiantarsi fuori strada, terminando nel campo adiacente. La Polizia Locale è al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.

E' di un ferito il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di domenica in via Bidente, a Forlì. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, l'automobilista ha perso il controllo della vettura sulla quale si trovava alla guida, finendo nel campo che... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: paura in via Bidente

