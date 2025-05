Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | morto centauro 36enne

Un tragico incidente ha colpito le strade di Vernole, dove un centauro di 36 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, segnando un'altra drammatica notizia per il Salento, già duramente colpito da simili eventi. La comunità è scossa dalla perdita prematura di una vita.

VERNOLE – Perde il controllo della moto ed esce fuori strada: è in breve la drammatica cronaca dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Vernole e che si è rivelato mortale per un centauro 36enne. Nuova tragedia, dunque, sulle strade salentine: il terribile sinistro è avvenuto alle ore 18...

