Perché Lynk & Co 08 è diverso da tutti gli altri Suv

La nuova Lynk & Co 08 si distingue per il suo stile elegante e raffinato, che sembra provenire da un’altra epoca, lontano dagli schemi convenzionali degli SUV moderni. Testata tra le tranquille strade svedesi di Säro, questa D-SUV unisce funzionalità e design senza ostentazione, lasciando che siano la classe e la presenza discreta a parlare. Un’auto che non urla, ma conquista con eleganza e sostanza.

Sembra arrivata da un altro tempo e da un altro modo di intendere l’auto. La nuova Lynk & Co 08, testata sulle strade silenziose della Svezia nei pressi di Säro, vicino a Göteborg, è una sport utility del segmento D-Suv che non urla per farsi notare. Si lascia guardare. E poi convince. Attualmente la grande 08 è la terza vettura del brand svedese appartenente al Gruppo Gerely dopo la rinnovata ibrida 01 e la full electric 02 Il design? Conta il dettaglio, non la potenza. Il design esterno della Lynk & Co 08 punta sull’equilibrio tra forza visiva e sobrietà formale. Le superfici tese, i fari sottili – diventati la firma di Lynk & Co più ancora dl logo – e le modanature nero lucido raccontano un linguaggio raffinato, mai aggressivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Lynk & Co 08 è diverso da tutti gli altri Suv

