Perché il gol dell’1-1 di Alberto Costa in Venezia-Juventus è stato annullato col Var

Il gol di Alberto Costa, siglato al 71' nel match tra Venezia e Juventus, è stato annullato grazie all'intervento del VAR. La segnatura del difensore portoghese non ha trovato validità dopo un silent-check tra la cabina di regia e l'arbitro, che ha scelto di non ricorrere alla on-field-review per esaminare l'accaduto. Scopriamo i dettagli di questo episodio controverso.

La marcatura del difensore portoghese non è stata convalidata dopo un silent-check tra cabina di regia e arbitro, che non ha nemmeno bisogno di andare alla on-field-review per verificare cosa è accaduto...

Gol annullato Alberto Costa, tocco di braccio prima della grandissima rete in Venezia Juve: ecco cosa è successo – VIDEO

Nel match tra Venezia e Juventus, un'accesa controversia ha segnato il finale, con il gol di Alberto Costa annullato per un tocco di braccio.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime

Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

Alberto Marini: il gol decisivo per la salvezza del Terranuova Traiana in Serie D

Alberto Marini ha siglato il gol decisivo nel playout tra Terranuova Traiana e Figline, realizzando il momento cruciale per la salvezza della squadra in Serie D.

Venezia-Juventus, gol annullato ad Alberto Costa: cos’è successo

Come scrive gianlucadimarzio.com: La Juventus ha pareggiato con Alberto Costa dopo la rete di Fila, ma il direttore di gara ha annullato la rete dopo un controllo al VAR ...

Alberto Costa, prova deludente ed il gol sbagliato pesa

Si legge su tuttojuve.com: Alberto Costa ha deluso nella gara contro il Bologna, il suo ingresso non è stato di livello, non è riuscito ad incidere a livello offensivo e pesa un grave errore, oltre a questo, grande ...

Juventus, Alberto Costa spreca il gol della permenza?

Da calciostyle.it: Juventus, come si fa a sbagliare un gol del genere?… La più significativa è arrivata proprio contro il Bologna, in una gara chiave per la corsa Champions: entrato nella ripresa, Costa ha avuto ...