Perché gli uccelli decorano i nidi con oggetti strani e vistosi?

Gli uccelli decorano i loro nidi con oggetti poco comuni, come plastica e spazzatura, creando decorazioni vistose. Un recente studio suggerisce che tali ornamenti non attirano i predatori, ma al contrario li scoraggiano. La spiegazione risiede nel fatto che gazze e corvi sono particolarmente sensibili alle novità, e queste decorazioni strane potrebbero fungere da segnale di avviso o rendere il nido meno appetibile.

Alcuni uccelli decorano i proprio nidi con oggetti strani e vistosi, inclusa plastica e spazzatura. Secondo un nuovo studio, queste strane decorazioni non attirano i predatori, ma al contrario li tengono lontani. Se c'è infatti una cosa che gazze e corvi proprio non sopportano sono le novità... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché gli uccelli decorano i nidi con oggetti strani e vistosi?

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio Chiara Poggi, trovati oggetti nel canale di Tromello: “Potenzialmente utili alle indagini”

Nel corso delle perquisizioni legate all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno recuperato oggetti nel canale di Tromello.

Garlasco, nel canale prosciugato trovati alcuni oggetti: «Compatibili con l’arma del delitto». Cosa succede ora

A Garlasco, nel canale recentemente prosciugato, sono stati rinvenuti diversi oggetti compatibili con l'arma del delitto di Chiara Poggi.

Caso Chiara Poggi, trovati oggetti nel canale di Tromello: spunta un martello

Svolta nel caso di Chiara Poggi: durante un'operazione di bonifica in un canale a Tromello, i carabinieri hanno rinvenuto oggetti "interessanti", tra cui un martello.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché gli uccelli giardinieri maschi decorano i loro nidi con oggetti blu?

Riporta animalsaroundtheglobe.com: Un aspetto intrigante del loro corteggiamento è la loro inclinazione a decorare questi pergolati con oggetti ... cui gli uccelli giardinieri preferiscono il blu, è importante capire prima cosa sia in ...

La plastica nei nidi degli uccelli: una stratigrafia dell’Antropocene

Scrive repubblica.it: Una ricerca pubblicata nel 2023 da The Royal Society ha attestato l’uso di questi materiali da parte di 176 specie di uccelli in 34.608 nidi ... stati contati 635 oggetti artificiali.

Perché il bowerbird costruisce nidi così complessi? La sorprendente scienza dietro l’uccello architetto che usa colori e oggetti per conquistare la compagna

curiosandosimpara.com scrive: Questi uccelli non si ... I bowerbird non scelgono oggetti a caso: preferiscono determinati colori e hanno gusti personali. Il Vogelkop Bowerbird (Amblyornis inornata) della Nuova Guinea costruisce ...

Modifico una CASETTA NIDO per uccellini??