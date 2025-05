Perché Fabregas ha stregato Ranieri | cosa sta succedendo e i pensieri di Milan e Inter | ESCLUSIVO

Cesc Fabregas ha conquistato Ranieri con la sua classe e visione di gioco, stregando anche gli occhi di Milan e Inter, sempre vigili sulla situazione. Tutti si chiedono cosa stia succedendo: il tecnico dei lariani, ancora in classe di totale incertezza, affronta l’interesse di grandi club italiani e internazionali. Un momento decisivo per il Como, ormai a un passo dai 50 punti, con un campionato straordinario che attira attenzioni importanti.

Gli aggiornamenti di CM.IT sulla posizione del tecnico dei lariani: ancora poche certezze, con l’interessamento di tanti club importanti in Italia e non solo A un passo da quota 50 punti, il campionato del Como è stato notevolissimo. Il club lariano si è guadagnato una tranquilla e meritatissima salvezza, riuscendo a stupire anche con risultati di prestigio. Grandi meriti alla società per aver costruito una squadra competitiva, affidandola a un timoniere che ha conquistato tutti: Cesc Fabregas è uno degli allenatori del momento. Perché Fabregas ha stregato Ranieri: cosa sta succedendo e i pensieri di Milan e Inter – Calciomercato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Perché Fabregas ha stregato Ranieri: cosa sta succedendo e i pensieri di Milan e Inter | ESCLUSIVO

Fabregas è la prima scelta della Roma: ultime news sull'allenatore

Lo riporta corrieredellosport.it: A Roma, sponda giallorossa, ormai da giorni non si parla d'altro. Basti pensare che negli ultimi 30 giorni le ricerche su Google sul nuovo tecnico hanno registrato un'impennata del 200% per almeno 8 v ...

Roma: il no di Fabregas. Già tramontata anche la pista Nuno Espirito Santo

Riporta sport.tiscali.it: I Friedkin avrebbero contattato Cesc Fabregas ricevendo un secco rifiuto dal tecnico spagnolo che ha preferito restare a Como ...

Come ha fatto il Como a convincere Fabregas a restare: hanno usato argomenti ricchissimi

Segnala fanpage.it: Cesc Fabregas sarà ancora l’allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il club ha convinto il tecnico spagnolo a restare quando sembrava vicinissimo il passaggio al Bayer Leverkusen al posto ...