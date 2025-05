Perché don Ciotti è diventato socio onorario del Cai

Il CAI ha deciso di conferire a Don Luigi Ciotti il titolo di socio onorario riconoscendo il suo impegno civile, sociale e spirituale. Parroco e attivista, fondatore di Libera, è esempio di dedizione alla legalità e alla difesa dei diritti. La sua testimonianza di fede e volontariato si allinea ai valori del Club alpino, rendendo questo onorifico un tributo alla sua straordinaria opera di impegno per una società più giusta.

Il Cai, Club alpino italiano, ha un nuovo socio onorario: si tratta di Don Luigi Ciotti, parroco e attivista nonché fondatore di Libera e da sempre in prima linea contro le mafie. Questa la motivazione del Cai: "Testimone nella fede, nell'impegno civico e nel volontariato, sublime atto di.

