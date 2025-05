Per una persona disabile affittare casa a Milano è quasi impossibile

Simone Praderio, 39 anni, disabile e da marzo sulla sedia a rotelle a causa di una paraparesi spastica progressiva, denuncia le difficoltà di trovare una casa a Milano, considerata quasi impossibile. Dopo un ricovero di 4 mesi per cadute, chiede di "ridarmi la dignità", evidenziando le barriere e le ingiustizie ancora presenti per le persone con disabilità nella città.

“Ridatemi la mia dignità”. È un grido quello di Simone Praderio, 39 anni, costretto a usare la sedia a rotelle da marzo, dopo il peggioramento di una paraparesi spastica progressiva. Simone, che già camminava con le stampelle, è stato ricoverato per 4 mesi dopo alcune cadute legate alla malattia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Per una persona disabile affittare casa a Milano è quasi impossibile

Scopri altri approfondimenti

Disabile violentata nella casa di cura da un paziente in sedia a rotelle

È stata emessa una sentenza di condanna per un 52enne accusato di aver violentato una giovane disabile in una casa di cura di Rimini.

Madre e figlio disabile sfrattati ed estromessi dalla graduatoria Aler: “Pronta ad occupare una casa”

Raffaella Colucci, madre single di 38 anni con un figlio disabile, si trova di fronte a una situazione disperata: sfrattata e estromessa dalla graduatoria ALER, è pronta a occupare una nuova casa.

Affittare casa resta un miraggio per i single: Firenze è la città meno accessibile d'Italia

Firenze si conferma, tristemente, la maglia nera tra le grandi città italiane per l'accessibilità degli affitti ai single.

Se ne parla anche su altri siti

Violenza di genere: la prima casa-rifugio per le donne disabili vittime di abusi e aggressioni

Segnala repubblica.it: A Milano gli interventi per superare le barriere ambientali realizzati col progetto “Artemisia” ...

Persona disabile lasciata senza aiuti

milanotoday.it scrive: Buongiorno sono un ragazzo di 39 anni a novembre mi è stata diagnosticata una paraparesi spastica progressiva è da metà marzo che sono stato dimesso dall’istituto don gnocchi di Milano e da quel giorn ...

Casa Ponte, l'alloggio pensato per la vita autonoma delle persone con disabilità

Si legge su padovaoggi.it: “Mettere su casa è aspirazione che chiunque coltiva. Fino a qualche anno fa sembrava irrealizzabile per le persone con disabilità, oggi le famiglie sono la prima spinta per chiedere che i ...

AFFITTO CASA A DISABILI: l'immobiliare al servizio dei diversamente abili