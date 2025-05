Per la prima edizione di Chieti Monumenti Aperti oltre 1 500 visitatori nei luoghi della cultura

Dopo il grande successo della prima edizione di Chieti Monumenti Aperti, oltre 1.500 visitatori hanno affollato i luoghi della cultura. Nelle due giornate del 17 e 18 maggio, i tre monumenti aperti hanno accolto pubblico entusiasta, segnando un'importante valorizzazione del patrimonio storico e artistico della cittĂ . La manifestazione ha dimostrato l'interesse e l'affetto della comunitĂ per le proprie radici culturali.

