per il maggio dei libri a latisana chiusura con storiis de basse di gina marpillero

Il Maggio dei Libri a Latisana si chiude giovedì 29 alle 18.00 in Piazza Caduti della Julia con la presentazione di "Storiis de basse" di Gina Marpillero (1912-2008). Questa raccolta di racconti e poesie, scritta in friulano e italiano, rappresenta un viaggio nella tradizione culturale e linguistica del nostro territorio, offrendo uno sguardo profondo e poetico sulla vita quotidiana e le storie che la animano.

Il Maggio dei Libri, serie di incontri letterari a Latisana, si concluderà giovedì 29, alle 18.00, in Piazza Caduti della Julia, con la presentazione del libro Storiis de basse di Gina Marpillero ( 1912 – 2008 ), una raccolta di racconti e poesie, con testi in friulano e in italiano, una specie... 🔗 Leggi su Udinetoday.it