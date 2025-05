Per gli amanti del genere noir e poliziesco e dei personaggi dai profili complessi

“Gerri” è la nuova fiction noir e poliziesca di Giuseppe Bonito, irresistibile per appassionati di personaggi complessi e atmosfere cupe. Con un mix di melodramma e tensione, la serie vede protagonisti Giulio Beranek, Valentina Romani e Fabrizio Ferracane. Disponibile su Rai1 e RaiPlay, “Gerri” promette di catturare gli spettatori con una trama avvincente e personaggi profondi, nel cuore di un mondo oscuro e intrigante.

G ERRI Genere: poliziesco con un tocco di melodramma Regia: Giuseppe Bonito. Con Giulio Beranek, Valentina Romani, Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Tony Laudadio, Carlotta Natoli e Massimo Wermüller. Su Rai1 e RaiPlay “Gerri”, la clip della fiction Rai con Giulio Beranek X Leggi anche › Giulio Baranek è “Gerri”, su Rai 1 la prima puntata del poliziotto creato da Giorgia Lepore In una bellissima Trani dai toni noir, si sviluppano le vicende di Gerri, la nuova serie di Rai 1 prodotta da Cattleya. Si tratta di un poliziesco che, nel percorrere le strade più classiche del genere nella sua versione da servizio pubblico, introduce un non scontato elemento d’identità: il protagonista Gerri (Giulio Beranek) è, infatti, un ispettore di polizia di origine rom, inquieto e ribelle, costantemente alle prese sia con i casi di cronaca che sconvolgono la città pugliese sia con il proprio passato tormentato e misterioso... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per gli amanti del genere noir e poliziesco e dei personaggi dai profili complessi

