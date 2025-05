Per Gaza per tutti i bambini e le vittime di una guerra atroce | gli attori delle rappresentazioni classiche di Siracusa manifestano sul palco – IL VIDEO

Per Gaza, per tutti i bambini e le vittime di una guerra atroce, gli attori delle rappresentazioni classiche di Siracusa hanno manifestato sul palco, portando un messaggio di solidarietà. La tragedia “Edipo a Colono” si è chiusa con applausi, mentre gli artisti hanno svelato una bandiera in segno di speranza e pace, in accordo con il regista Robert Ca... Un gesto forte per sensibilizzare l'opinione pubblica.

Applausi scroscianti ieri sera, sabato 24 maggio, al termine della tragedia “Edipo a Colono”, inserita nel ciclo delle rappresentazioni classiche di Siracusa. Gli attori hanno posto sul palcoscenico una bandiera per lanciare un messaggio forte. Una iniziativa presa d’accordo con il regista Robert Carsen, Francesco Italia, sindaco di Siracusa e presidente della Fondazione Inda e il consigliere delegato della Fondazione Inda Marina Valensise. Il messaggio è quello di “vicinanza alle vittime della striscia di Gaza, per tutti i bambini, dilaniati da una guerra atroce in atto”. L'articolo “Per Gaza, per tutti i bambini e le vittime di una guerra atroce”: gli attori delle rappresentazioni classiche di Siracusa manifestano sul palco – IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per Gaza, per tutti i bambini e le vittime di una guerra atroce”: gli attori delle rappresentazioni classiche di Siracusa manifestano sul palco – IL VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Strage a Gaza, 33 vittime dei raid israeliani: più della metà erano bambini

Una strage a Gaza, con almeno 33 vittime, tra cui più della metà bambini, è stata causata dai raid israeliani.

Strage a Gaza, 132 le vittime dei raid israeliani: tra loro tanti bambini e 4 giornalisti

Un grave raid israeliano a Gaza ha causato almeno 132 vittime, tra cui bambini e quattro giornalisti, portando il bilancio complessivo degli operatori della stampa uccisi nel conflitto a 230 dall'inizio di ottobre.

Striscia di Gaza: 44 morti in attacchi notturni israeliani, tra le vittime donne e bambini

Nella notte, gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato almeno 44 vittime, tra cui donne e bambini, aumentando l’emergenza umanitaria nella regione.

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, Bambini sotto le Bombe — La Guerra che Non Risparmia Nessuno

Secondo dailyexpress.it: Un nuovo capitolo di dolore e devastazione si è aggiunto alla lunga tragedia della Striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore, oltre 100 obiettivi ...

Gaza, l’Idf apre un’indagine sulla morte dei nove bambini a Khan Yunis

Da informazione.it: Almeno il 94% di tutti gli ospedali di Gaza è danneggiato o distrutto. (Tgcom24) A confermare la notizia è stato lo stesso ospedale dove lavora la dottoressa, che ha comunicato che anche il marito e ...

Settimo San Pietro, un sudario in municipio con la scritta “Free Gaza”

Scrive msn.com: Anche il Comune di Settimo ha aderito all’iniziativa denominata “ 24 maggio - 50 mila sudari per Gaza”, promossa da Tomaso Montanari e altri, per invitare cittadini e istituzioni a esporre i drappi bi ...

Gaza, colpito un ospedale. Ancora bambini tra le vittime