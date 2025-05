Penta Modena supera Ravenna Pallanuoto e mantiene l' imbattibilità stagionale

Il Penta Modena ha battuto Ravenna Pallanuoto 9-8, mantenendo l'imbattibilità stagionale. La partita è stata combattuta, con Ravenna avanti nel primo quarto, ma Modena ha reagito nel corso del match, considerando anche le ottime prestazioni di giocatori come Montante e Cojacetto. Con questa vittoria, Modena consolida la propria leadership in campionato, mentre Ravenna subisce una sconfitta amara. La partita ha dimostrato grande equilibrio e intensità tra le due squadre.

RAVENNA PALL. 8 PENTA MODENA 9 (1-3 3-1 3-2 1-4) RAVENNA PALLANUOTO: Natalino, Cimatti 1, Amore, Siboni, Catalano 1, Bustacchini, Biagetti, Valentini, Ciccone 4, Calduso, Bandini 1, Agatensi1, Bolzon. Gjojdeshi. PENTA MODENA: Bertesi, Montante 2, Sorbini, Cojacetto 1, Rametta, Martelli, Melloni 1, Andrè 2, Torri, Gandolfi, Righetti 4, Stefani, 1 Cavazzoni, Bouichichane; all.: Selmi. ARBITRO: Bertarini. NOTE: nessun espulso definitivo per tripla temporanea. Il Penta fa quasi Harakiri contro il modesto Ravenna, poi di mestiere riesce a portare in porto la quindicesima vittoria stagionale, mantenendo l' imbattibilità: quanta fatica però per i ragazzi di Selmi, che affrontano la gara con troppa sufficienza, e finiscono per trovarsi sotto in avvio di terzo tempo sotto 4-5, ma comunque in grado di ribaltare il risultato, centrando una vittoria importante.